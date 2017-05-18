Число погибших от взрыва на золотых приисках в ЮАР достигло 29 человек

2017-05-18 02:00 | www.apa.az | 3

Экстренные службы ЮАР извлекли 29 тел из-под завалов на нелегальных золотых приисках после взрыва, произошедшего на прошлой неделе.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, взрыв произошел на приисках в провинции Фри-Стейт, ранее принадлежавших компании Harmony Gold. Несмотря на то, что прииски считались отработанными, на них продолжалась незаконная добыча золота.

Сообщается, что большинство из погибших – выходцы из других африканских государств, таких как Зимбабве, Мозамбик и Лесото.