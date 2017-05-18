В Венесуэле число погибших в ходе протестов достигло 44 человек

2017-05-18 02:14 | www.apa.az | 4

Еще один человек погиб в среду в венесуэльском штате Тачира в ходе антиправительственных протестов.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, 30-летний мужчина был застрелен в городе Тукапе. Чуть ранее в том же штате в городе Сан-Кристобаль был убит 15-летний подросток.

Таким образом, число погибших в идущих с начала апреля протестах достигло 44 человек, и превысило количество убитых в ходе беспорядков в 2014 году (43 человека).

Протесты в Венесуэле начались 4 апреля после решения Верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов. Теперь они протестуют и против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию.