В США назначили советника по расследованию вмешательства России в выборы

2017-05-18 02:30 | www.apa.az | 4

Министерство юстиции США назначило экс-главу ФБР Роберта Мюллера специальным советником по расследованию так называемого вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил заместитель генпрокурора США Род Розенстайн.

"Специальный советник необходим для того, чтобы американцы были уверены в результате расследования", — говорится в заявлении заместителя генпрокурора США Рода Розенстайна.

Ранее расследование предполагаемого вмешательства России вело ФБР, директор которого был уволен президентом Дональдом Трампом на прошлой неделе