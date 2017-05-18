Продан самый дорогой участок земли в мире
2017-05-18 00:05 | www.oxu.az | 4
Самый дорогой в мире участок земли продали на правительственном аукционе Гонконга за рекордные три миллиарда долларов.
Как передает Oxu.Az cо ссылкой на РИА Новости, газета South China Morning Post сообщает, что участок расположен в самом центре Гонконга, где стоимость недвижимости — одна из наиболее высоких в мире.
Предложенная крупнейшей компанией недвижимости Henderson Land цена оказалась выше прогнозов экспертов, которые оценивали участок в сумму от 2 до 2,8 миллиарда долларов.
В аукционе вместе с Henderson Land участвовали еще восемь компаний, в том числе с материкового Китая.
Участок сейчас занимает пятиэтажная парковка. Henderson планирует снести ее и построить к 2022 году новое «знаковое» здание.