Продан самый дорогой участок земли в мире

2017-05-18 00:05 | www.oxu.az | 4

Самый дорогой в мире участок земли продали на правительственном аукционе Гонконга за рекордные три миллиарда долларов.

Как передает Oxu.Az cо ссылкой на РИА Новости, газета South China Morning Post сообщает, что участок расположен в самом центре Гонконга, где стоимость недвижимости — одна из наиболее высоких в мире.

Предложенная крупнейшей компанией недвижимости Henderson Land цена оказалась выше прогнозов экспертов, которые оценивали участок в сумму от 2 до 2,8 миллиарда долларов.

В аукционе вместе с Henderson Land участвовали еще восемь компаний, в том числе с материкового Китая.

Участок сейчас занимает пятиэтажная парковка. Henderson планирует снести ее и построить к 2022 году новое «знаковое» здание.

С.Б.

