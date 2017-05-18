Половину нового кабинета Макрона составили женщины

2017-05-18 03:21 | www.apa.az | 4

Президент Франции Эммануэль Макрон создал гендерный баланс в составе нового кабинета министров, отдав 11 из 22 должностей женщинам.

Как передает АПА со ссылкой на ВВС, Сильви Гулар стала министром обороны, олимпийская чемпионка по фехтованию Лаура Футсель назначена министром спорта.

Агнес Бузин будет отвечать за здравоохранение, Франсуаза Ниссен — за культуру. Марлен Скиаппа станет младшим министром по вопросам гендерного равенства.

Отмечается, что новый президент Франции надеется, что в следующем месяце его команда выйдет в большинстве на парламентских выборах.