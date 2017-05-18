Исполняется 25 лет со дня оккупации Лачина

2017-05-18 00:30 | www.oxu.az | 4

Сегодня исполняется 25 лет с того дня, как Вооруженные силы Армении оккупировали Лачинский район Азербайджана.

Как передает Oxu.Az, 18 мая 1992 года в результате оккупации Лачинского района ВС Армении, Нагорный Карабах «де-факто» был присоединен к Армении.

В результате оккупации в руки врагов перешел 1 город, 1 поселок и 120 сел, 264 человека погибли, 65 были взяты в заложники, 103 лачинца стали инвалидами. По району из 24 374 детей в возрасте от 1 до 16 лет 18 стали шехидами, 225 – инвалидами, 31 – потерял обоих родителей. 64 тыс. человек стали вынужденными переселенцами. На оккупированной территории осталось 133 крупных и средних предприятия, 20 лечебных учреждений, 217 очагов культуры, около 40 культурных и исторических памятников, десятки школ находятся в зоне оккупации.

В результате оккупации несколько культурно-исторических памятников Лачинского района, площадь которого составляет 1835 кв. км, были разграблены вражеской стороной или армянизированы.

Оккупация Лачина, имеющего важную геостратегическую позицию, нанесла серьезный ущерб экономике Азербайджана. Враги привели в непригодное состояние центры легкой промышленности района и отрасли сельского хозяйства.

С.Б.

