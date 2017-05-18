Жители Шемахи остались без крова после наводнения – ФОТО + ВИДЕО

2017-05-18 01:48 | www.oxu.az | 4

Проливной дождь, прошедший прошлой ночью, вызвал паводок на реке Пирсаатчай и стал причиной изменения течения реки, сообщает телеканал ARB TV.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Haqqin.Az, cелевые воды нанесли большой ущерб частным домам и хозяйствам в Шемахинском и Гобустанском районах.

Так, затоплены почти все дома в селе Поладлы в Гобустанском районе, погибли сотни домашних птиц. Из-за падения столбов прекратилась подача электроэнергии в село. В настоящее время ремонтники работают над восстановлением подачи электроэнергии.

Похожая картина наблюдается и в Габалинском районе, где ливень также вызвал селевые потоки.

С.Б.

