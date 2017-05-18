В колумбийском порту произошел взрыв, есть погибшие и раненые

2017-05-18 04:26 | www.apa.az | 4

От четырех до шести человек погибли в среду при взрыве в порту колумбийского города Картахена-де-Индиас на карибском побережье страны.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, взрыв произошел на борту баржи, находившейся на ремонте в промышленной зоне.

Мэрия Картахены сообщила о как минимум 20 раненых в результате взрыва. Причины трагедии пока не установлены, есть версия, что скопившиеся в трюмах баржи газы могли вспыхнуть от случайной искры.