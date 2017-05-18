В Бразилии митингующие требуют отставки президента страны

2017-05-18 06:34 | www.apa.az | 3

Несколько десятков митингующих требуют отставки президента Бразилии Мишела Темера.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, манифестанты собрались напротив рабочей резиденции главы государства в столице страны Бразилиа.

По данным телеканала Globo, ранее протестующие попытались ворваться в здание парламента, однако полиция применила против них перцовый газ.

Между тем профсоюзы и общественные движения объявили об организации общенациональных акций протеста с требованием проведения досрочных выборов. Эти демонстрации намечены на ближайшее воскресенье, 21 мая.

Ранее стало известно, что в Федеральный верховный суд страны поступила запись, на которой Темер якобы просит подкупить экс-спикера нижней палаты парламента Эдуарду Кунью, инициатора импичмента экс-главы государства Дилмы Руссефф. Депутат от оппозиционной партии "Реди" Алессандру Молон направил председателю нижней палаты парламента Родригу Майе запрос об импичменте Темера.