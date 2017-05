"Yuventus" 12-ci dəfə İtaliya Kubokunun qalibi oldu (VİDEO)

Bakı. Trend:

Mayın 17-də İtaliya Kubokunun finalı keçirilib.

Trend-in məlumatına görə, final qarşılaşmasında "Stadio Olimpiko" stadionunda "Yuventus" və "Latsio" üz üzə gəliblər.

"Latsio"ya 2:0 hesabı ilə qalib gələn Yuventus 12-ci dəfə İtaliya Kubokunun qalibi olub.