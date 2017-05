"Real" səfərdə "Selta"nı darmadağın etdi (VİDEO)

2017-05-18 06:42 | www.trend.az | 0

Bakı. Trend:

Mayın 17-də İspaniya La Liqasında təxirə getmiş 21-ci turun oyunu keçirilib.

Trend-in məlumatına görə, kral klubu "Real Madrid" "Selta Viqo" səfərinə yollanıb. "Balaidos" stadionunda keçirilən görüşdə kral klubu Viqo şəhərinin təmsilçisini 1:4 hesabı ilə darmadağın edib.

Beləliklə, "Real Madrid" klubu La Liqanın bitməsinə bir tur qalmış ən yaxın izləyicisi olan "Barselona"nı 3 xal qabaqlayır.