Hakkari'de 6 terörist etkisiz hale getirildi
2017-05-18 01:17 | www.trend.az | 1
Hakkari'de PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen müşterek çalışmalar sonucunda, merkeze bağlı Kavaklı köyü kırsal alanında barındıkları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik hava harekatı düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, operasyonda 6 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Kaynak: AA