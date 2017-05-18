ABD'nin BM Büyükelçisi Haley Türkiye'yi ziyaret edecek

2017-05-18 04:57 | www.trend.az | 1

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley ilk yurtdışı gezisini Türkiye ve Ürdün'e yapacak.

Haley, Wall Street Journal gazetesinde kaleme aldığı makalede, 19-25 Mayıs tarihleri arasında Türkiye ve Ürdün'ü ziyaret edeceğini belirtti.

Nikki Haley, "Önümüzdeki günlerde Suriyeli mültecileri kabul ederek hayranlık uyandıran iki ülke Ürdün ve Türkiye'yi ziyaret edeceğim." ifadesini kullandı.

Ziyaretinin amacının mültecilerin durumunu birinci elden görmek olduğunu ifade eden Haley, hükümet yetkilileriyle Suriye'deki savaş nedeniyle yerlerinden edilmiş mültecilere ve onlara ev sahipliği yapan ülkelere ABD'nin nasıl yardım edeceği konusunu görüşeceğini belirtti.

Türkiye'nin yaklaşık 3 milyon, Ürdün'ün ise 659 bin Suriyeli mülteciye ev sahipliği yaptığını hatırlatan Haley, her iki ülkede de mülteci kamplarını ve okulları ziyaret edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA