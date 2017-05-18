В Японии успешно прошел перезапуск четвертого реактора АЭС "Такахама"

2017-05-18 06:46 | www.trend.az | 3

Специалисты компании-оператора АЭС "Такахама" в японской префектуре Фукуи Kansai Electric Power заявили о начале устойчивой самоподдерживающейся цепной реакции, что свидетельствует об успешном перезапуске реактора четвертого энергоблока станции, передает РИА Новости.

По данным телеканала NHK, первое электричество будет получено в понедельник, 22 мая, после чего сотрудники компании-оператора начнут повышать мощность системы. В промышленных объемах он начнет выработку электричества через месяц.

Процесс перезапуска третьего и четвертого реакторов АЭС "Такахама" был приостановлен по решению суда в марте прошлого года, постановившего, что они недостаточно безопасны. Однако весной этого года Высший окружной суд Осаки в Японии отменил это решение, что и дало возможность оператору станции начать процесс по перезапуску реакторов. Третий реактор будет перезапущен в начале июня.

Четвертый реактор АЭС "Такахама" является одним из четырех, наряду с двумя реакторами АЭС "Сэндай" в префектуре Кагосима и одним реактором АЭС "Иката" в префектуре Эхимэ, которые работают на смеси МОКС из плутония и урана, извлеченных из отработавшего ядерного топлива.

До аварии на АЭС "Фукусима-1" атомная энергетика обеспечивала до 30 процентов потребностей Японии. В 2011 году после землетрясения, магнитуда которого составила 9,0, гигантская волна высотой 15 метров обрушилась на АЭС в Фукусиме, вызвав крупнейшую атомную аварию после трагедии в Чернобыле. Во время аварии произошли неоднократные выбросы радиации в воду и атмосферу, до сих пор ряд районов вблизи станции непригодны для проживания. Ликвидация аварии, включая демонтаж реакторов, займет около 40 лет.