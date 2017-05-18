Шесть человек погибли в результате атаки боевиков на телецентр в Афганистане

2017-05-18 07:29 | www.trend.az | 3

По меньшей мере шесть человек погибли, в том числе четыре сотрудника телерадиокомпании и два сотрудника сил безопасности, 18 мирных жителей получили ранения в результате атаки боевиков на здание Национального радио и телевидения (НРТ) в городе Джелалабад провинции Нангархар на востоке Афганистана, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Tolo News.

"Четверо сотрудников НРТ и два военнослужащих погибли", - отметил начальник полиции провинции Абдул Рахман Рахими.

Атака произошла в тот момент, когда в здании НРТ находилось большое количество сотрудников. "Когда мы услышали стрельбу, мы покинули телецентр, но персонал в здании находился на своих рабочих местах в момент атаки", - сообщил один из руководителей телерадиокомпании Амрулла Раван.

Здание НРТ было взято в оцепление, после четырех часов тяжелого боя силам безопасности Афганистана удалось нейтрализовать боевиков. По информации телеканала, атака была совершена тремя вооруженными людьми, двое из которых были уничтожены, один задержан.

Ранее сообщалось об одном погибшем и 14 раненых. Как отмечает агентство Reuters, ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ).