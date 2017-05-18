Баку-2017: Календарь 11-го дня Исламиады
2017-05-18 08:00 | www.trend.az | 3
БАКУ /Trend/ - Стартует 11-й день соревнований IV Игр исламской солидарности Баку-2017.
В атлетике у мужчин начинаются соревнования по бегу на 200 и 800 метров, бегу с препятствиями на 3000 метров, метанию молота, у женщин – бегу на 200, 400 и 5000 метров, бегу с барьерами на 100 метров, метанию копья, прыжкам в длину и высоту.
В 11-й день Игр стартуют соревнования по баскетболу (3х3). Женская сборная Азербайджана встретится со сборными Туркменистана и Алжира, мужская сборная - Турции и Туркменистана.
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10:00 - 10:30
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Женщины – командная групповая игра A1-A2 (Туркменистан - Азербайджан)
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10:30 - 11:00
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Женщины – командная групповая игра A3-A4 (Алжир - Мали)
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11:00 - 11:30
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Мужчины – командная групповая игра B1-B2 (Индонезия - Катар)
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11:30 - 12:00
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Мужчины – командная групповая игра B3-B4 (Кот-д'Ивуар - Мали)
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12:00 - 12:30
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Женщины - командная групповая игра A2-A3 (Азербайджан - Алжир)
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12:30 - 13:00
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Мужчины – командная групповая игра B1-B5 (Индонезия - Иордания)
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13:00 - 13:30
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Мужчины – командная групповая игра B2-B3 (Катар - Кот-д'Ивуар)
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13:30 - 14:00
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Мужчины – командная групповая игра B4-B5 (Мали - Иордания)
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15:30 - 20:30
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Женщины – командная групповая игра B1-B2 (Индонезия - Турция)
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16:00 - 16:30
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Женщины – командная групповая игра B3-B4 (Сирия - Палестина)
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16:30 - 17:00
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Мужчины – командная групповая игра A1-A5 (Турция - Пакистан)
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17:00 - 17:30
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Мужчины – командная групповая игра A3-A4 (Туркменистан – Саудовская Аравия)
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17:30 - 18:00
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Женщины – командная групповая игра B1-B5 (Индонезия - Пакистан)
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18:00 - 18:30
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Женщины - командная групповая игра B2-B3 (Турция - Сирия)
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18:30 - 19:00
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Мужчины – командная групповая игра A1-A2 (Турция - Азербайджан)
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19:00 - 19:30
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Мужчины – командная групповая игра A4-A5 (Саудовская Аравия - Пакистан)
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19:30 - 20:00
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Женщины – командная групповая игра B4-B5 (Палестина - Пакистан)
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20:00 - 20:30
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Мужчины - командная групповая игра A2-A3 (Азербайджан - Туркменистан)
Сегодня завершаются соревнования по боксу.
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16:00 - 20:10
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Мужчины – первый наилегчайший вес (46-49 кг)
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Мужчины – наилегчайший вес (52 кг)
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Мужчины - полулёгкий вес (56 кг)
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Мужчины - легкий вес (60 кг)
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Мужчины – легкий полусредний вес (64 кг)
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Мужчины - полусредний вес (69 кг)
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Мужчины - средний вес (75 кг)
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Мужчины - полутяжелый вес (81 кг)
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Мужчины - тяжелый вес (91 кг)
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Мужчины - супертяжелый вес (+91 кг)
Сегодня также стартуют соревнования по прыжкам в воду.
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10:00 - 11:08
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Мужчины – 3-м трамплин – отборочный тур
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17:00 - 18:22
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Мужчины - 3-м трамплин - финал
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Мужчины- 3-м трамплин – церемония награждения
В футбольном турнире сборная Азербайджана встретится в полуфинале с Алжиром.
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12:30 - 14:30
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Мужчины - команда 1-й полуфинал (Алжир - Азербайджан)
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18:30 - 20:30
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Мужчины - команда 2-й полуфинал (Камерун - Оман)
В настольном теннисе определятся спортсмены, вышедшие в полуфинал.
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10:00 - 14:00
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Женщины - индивидуальные 1/4 финала
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16:00 - 20:00
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Мужчины - индивидуальные 1/4 финала
В соревнованиях по тхэквондо Азербайджан среди женщин представят Дарья Шкурко (62 кг), среди мужчин – Магомед Мамедов (63 кг), Саид Гулиев (74 кг) и Рамин Азизов (87 кг).
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09:00 - 12:12
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Женщины - 62 кг
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Мужчины - 63 кг
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Женщины -73 кг
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Мужчины - 74 кг
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Мужчины - 87 кг
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18:00 - 22:35
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Женщины - 62 кг
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Мужчины - 63 кг
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Женщины - 73 кг
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Мужчины - 74 кг
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Мужчины - 87 кг
Сегодня также будут продолжены соревнования по теннису.
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10:00 - 19:00
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Мужчины – индивидуальные 2-й этап
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Женщины – индивидуальные 2-й этап
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Мужчины - пары 1/4 финала
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Женщины - пары 1/4 финала
В волейбольном турнире определятся сильнейшие среди женских команд.
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10:00 - 12:30
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Мужчины - командная групповая игра B7 (Иран - Алжир)
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12:30 - 15:00
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Мужчины - командная групповая игра B8 (Саудовская Аравия - Марокко)
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17:00 - 19:30
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Женщины – командная игра за бронзовую медаль
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19:30 - 22:00
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Женщины – командная игра за золотую медаль
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22:00 - 22:30
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Церемония награждения женских команд
В соревнованиях по греко-римской борьбе на татами выйдут Кямран Мамедов (66 кг), Эльвин Мурсалиев (75 кг), Ислам Аббасов (85 кг) и Сабах Шариати (130 кг).
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10:00 - 12:03
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Мужчины 66 кг
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Мужчины 75 кг
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Мужчины 85 кг
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Мужчины 130 кг
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18:00 - 19:41
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Мужчины 66 кг
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Мужчины 75 кг
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Мужчины 85 кг
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Мужчины 130 кг греко-римская
IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)