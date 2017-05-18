Баку-2017: Календарь 11-го дня Исламиады

2017-05-18 08:00 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Стартует 11-й день соревнований IV Игр исламской солидарности Баку-2017.

В атлетике у мужчин начинаются соревнования по бегу на 200 и 800 метров, бегу с препятствиями на 3000 метров, метанию молота, у женщин – бегу на 200, 400 и 5000 метров, бегу с барьерами на 100 метров, метанию копья, прыжкам в длину и высоту.

В 11-й день Игр стартуют соревнования по баскетболу (3х3). Женская сборная Азербайджана встретится со сборными Туркменистана и Алжира, мужская сборная - Турции и Туркменистана.

10:00 - 10:30 Женщины – командная групповая игра A1-A2 (Туркменистан - Азербайджан) 10:30 - 11:00 Женщины – командная групповая игра A3-A4 (Алжир - Мали) 11:00 - 11:30 Мужчины – командная групповая игра B1-B2 (Индонезия - Катар) 11:30 - 12:00 Мужчины – командная групповая игра B3-B4 (Кот-д'Ивуар - Мали) 12:00 - 12:30 Женщины - командная групповая игра A2-A3 (Азербайджан - Алжир) 12:30 - 13:00 Мужчины – командная групповая игра B1-B5 (Индонезия - Иордания) 13:00 - 13:30 Мужчины – командная групповая игра B2-B3 (Катар - Кот-д'Ивуар) 13:30 - 14:00 Мужчины – командная групповая игра B4-B5 (Мали - Иордания) 15:30 - 20:30 Женщины – командная групповая игра B1-B2 (Индонезия - Турция) 16:00 - 16:30 Женщины – командная групповая игра B3-B4 (Сирия - Палестина) 16:30 - 17:00 Мужчины – командная групповая игра A1-A5 (Турция - Пакистан) 17:00 - 17:30 Мужчины – командная групповая игра A3-A4 (Туркменистан – Саудовская Аравия) 17:30 - 18:00 Женщины – командная групповая игра B1-B5 (Индонезия - Пакистан) 18:00 - 18:30 Женщины - командная групповая игра B2-B3 (Турция - Сирия) 18:30 - 19:00 Мужчины – командная групповая игра A1-A2 (Турция - Азербайджан) 19:00 - 19:30 Мужчины – командная групповая игра A4-A5 (Саудовская Аравия - Пакистан) 19:30 - 20:00 Женщины – командная групповая игра B4-B5 (Палестина - Пакистан) 20:00 - 20:30 Мужчины - командная групповая игра A2-A3 (Азербайджан - Туркменистан)

Сегодня завершаются соревнования по боксу.

16:00 - 20:10 Мужчины – первый наилегчайший вес (46-49 кг) Мужчины – наилегчайший вес (52 кг) Мужчины - полулёгкий вес (56 кг) Мужчины - легкий вес (60 кг) Мужчины – легкий полусредний вес (64 кг) Мужчины - полусредний вес (69 кг) Мужчины - средний вес (75 кг) Мужчины - полутяжелый вес (81 кг) Мужчины - тяжелый вес (91 кг) Мужчины - супертяжелый вес (+91 кг)

Сегодня также стартуют соревнования по прыжкам в воду.

10:00 - 11:08 Мужчины – 3-м трамплин – отборочный тур 17:00 - 18:22 Мужчины - 3-м трамплин - финал Мужчины- 3-м трамплин – церемония награждения

В футбольном турнире сборная Азербайджана встретится в полуфинале с Алжиром.

12:30 - 14:30 Мужчины - команда 1-й полуфинал (Алжир - Азербайджан) 18:30 - 20:30 Мужчины - команда 2-й полуфинал (Камерун - Оман)

В настольном теннисе определятся спортсмены, вышедшие в полуфинал.

10:00 - 14:00 Женщины - индивидуальные 1/4 финала 16:00 - 20:00 Мужчины - индивидуальные 1/4 финала

В соревнованиях по тхэквондо Азербайджан среди женщин представят Дарья Шкурко (62 кг), среди мужчин – Магомед Мамедов (63 кг), Саид Гулиев (74 кг) и Рамин Азизов (87 кг).

09:00 - 12:12 Женщины - 62 кг Мужчины - 63 кг Женщины -73 кг Мужчины - 74 кг Мужчины - 87 кг 18:00 - 22:35 Женщины - 62 кг Мужчины - 63 кг Женщины - 73 кг Мужчины - 74 кг Мужчины - 87 кг

Сегодня также будут продолжены соревнования по теннису.

10:00 - 19:00 Мужчины – индивидуальные 2-й этап Женщины – индивидуальные 2-й этап Мужчины - пары 1/4 финала Женщины - пары 1/4 финала

В волейбольном турнире определятся сильнейшие среди женских команд.

10:00 - 12:30 Мужчины - командная групповая игра B7 (Иран - Алжир) 12:30 - 15:00 Мужчины - командная групповая игра B8 (Саудовская Аравия - Марокко) 17:00 - 19:30 Женщины – командная игра за бронзовую медаль 19:30 - 22:00 Женщины – командная игра за золотую медаль 22:00 - 22:30 Церемония награждения женских команд

В соревнованиях по греко-римской борьбе на татами выйдут Кямран Мамедов (66 кг), Эльвин Мурсалиев (75 кг), Ислам Аббасов (85 кг) и Сабах Шариати (130 кг).

10:00 - 12:03 Мужчины 66 кг Мужчины 75 кг Мужчины 85 кг Мужчины 130 кг 18:00 - 19:41 Мужчины 66 кг Мужчины 75 кг Мужчины 85 кг Мужчины 130 кг греко-римская

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)