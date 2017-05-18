Азербайджан и Индонезия определят сферы для взаимных инвестиций (Эксклюзив)

2017-05-18 08:02 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Индонезия заинтересована в развитии отношений с Азербайджаном в сферах туризма, торговли и инвестиций, сказал Trend посол Индонезии в Баку Хуснан Бей Фанани.

Характеризуя отношения между Азербайджаном и Индонезией, посол отметил, что они находятся на очень хорошем уровне.

"В этом году правительственная делегация отправится в Индонезию, где в ходе встреч планируется определить сферы для взаимного инвестирования", - добавил посол.

Что касается текущих сфер сотрудничества, то Фанани отметил, что на сегодня это туризм, культура, образование и торговля: "В настоящее время для наших стран это приоритетные сферы для сотрудничества".

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Индонезией в 2016 году составил 123,6 миллиона долларов, из которых 77,5 миллиона долларов пришлись на экспорт в эту страну.

В частности, Азербайджан поставляет в Индонезию нефть. В настоящее время между SOCAR Trading и индонезийской государственной нефтяной компанией Pertamina уже существует успешное сотрудничество: SOCAR Trading продает нефть третьих сторон на НПЗ Индонезии для переработки.

Наряду с этим, Индонезия предлагает расширить товарную номенклатуру и готова поставлять в Азербайджан продукцию сельского хозяйства - кофе, чай, пальмовое масло; изделия легкой промышленности - мебель, шины, одежду и т.д.

В последнее время Азербайджан и Индонезия уже начали активно обсуждать перспективы развития сотрудничества в ненефтяном секторе. В начале мая в Губе прошел бизнес-форум между предпринимателями двух стран. Кроме того, Азербайджан намерен в ближайшее время подписать соглашение с Индонезией об устранении двойного налогообложения, что стимулирует взаимные инвестиции.

Обе страны сейчас также обсуждают возможность отмены виз для туристов из Индонезии, а также запуск прямого авиарейса Баку – Джакарта.

(Автор: Азад Гасанли)