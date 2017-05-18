Президент Узбекистана посетит Туркменистан с рабочим визитом

2017-05-18 08:07 | www.trend.az | 2

ТАШКЕНТ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев по приглашению президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова 19 − 20 мая посетит Туркменистан с рабочим визитом, сообщило Национальное информагентство Узбекистана (УзА).

На встречах и переговорах в городе Туркменбаши, в продолжение узбекско-туркменского диалога на высшем уровне, состоявшегося в начале марта этого года в ходе госвизита главы Узбекистана в Туркменистан, планируется обсудить актуальные вопросы двусторонних отношений в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной и других областях, а также состоится обмен мнениями по региональной и международной повестке дня.

Президент Мирзияев посетит национальную туристическую зону «Аваза», где получают санаторно-оздоровительное лечение дети из регионов Узбекистана, наиболее пострадавших от последствий Аральской экологической катастрофы.

«По итогам переговоров глав государств планируется подписать ряд межправительственных, межведомственных и других документов, направленных на дальнейшее развитие сотрудничества в различных сферах», - говорится в сообщении.

В рамках визита ожидается также заключение бизнес-кругами двух стран пакета взаимовыгодных коммерческих контрактов и соглашений.

Как сообщалось, по итогам госвизита президента Узбекистана в Туркменистан шестого – седьмого марта этого года президенты Мирзияев и Бердымухамедов подписали Совместное заявление, Договор о стратегическом партнерстве между Узбекистаном и Туркменистаном. Между соответствующими министерствами и ведомствами двух стран подписаны договор об экономическом сотрудничестве на 2018-2020 годы, меморандум о дальнейшем развитии сотрудничества в области железнодорожного транспорта, контракты на поставку из Узбекистана в Туркменистан сельскохозяйственной техники и химической продукции.

(Автор: Демир Азизов)