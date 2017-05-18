Депутат: Аннулирование регистрации ВАК - политическое решение

2017-05-18 08:21 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Аннулирование регистрации ВАК - политическое решение. Об этом Trend сказал в четверг депутат Милли Меджлиса (парламента) Асим Моллазаде.

По его словам, цель принятия решения по аннулированию регистрации ВАК заключается в демонстрации давления на Азербайджан.

"Это также показывает всему миру, отношение в России к этническим и религиозным меньшинствам и грубое нарушение их прав. Россия должна внести серьезные изменения в свою политику", - сказал депутат.

Считающий аннулирование регистрации ВАК очень жестким решением Асим Моллазаде добавил, что Россия обязательно должна восстановить регистрацию данной структуры.

"Это наносит вред отношениям между двумя странами. В Азербайджане это решение было принято с большим сожалением. На самом деле, сегодня в Азербайджане функционируют десятки неправительственных организаций России. А это вызывает серьезные вопросы в обществе. Мне кажется, что Россия должна отступить от своих решений", - сказал депутат.

15 мая Верховный суд России на основе обращения министерства юстиции РФ аннулировал регистрацию Всероссийского азербайджанского конгресса.

(Автор: Ильхама Исабалаева)