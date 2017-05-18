Конгресс США принял законопроект о санкциях против России и Ирана

2017-05-18 08:38 | www.oxu.az | 3

Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о введении санкций против России и Ирана за финансовую и военную поддержку режима президента Сирии Башара Асада.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на gazeta.ru, об этом заявил спикер палаты представителей Пол Райан.

«Преступления Асада против человечества не могут остаться без ответа. С помощью этих новых санкций, мы продолжим затягивать гайки в отношении сирийского режима и его наиболее выдающихся сторонников, включая Иран и Россию», — сказал спикер палаты представителей Пол Райан.

Отмечается, что законопроект будет рассмотрен сенатом и отправлен на подпись президенту США Дональду Трампу.

A.M.