Житель Гедабека получил ножевое ранение

2017-05-18 08:45 | www.oxu.az | 2

В Гедабекском районе зарегистрирован факт нанесения ножевого ранения.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, ножевые ранения в область спины получил житель села Инекбоган Ибрагимов Гарагёз (1993 г.р.).

Пострадавший доставлен в ЦРБ Шемкирского района. Его состояние оценивается как средне тяжелое.

По предварительным данным, ножевое ранение Г.Ибрагимову на почве конфликта нанес родственник. По факту ведется расследование.

A.M.