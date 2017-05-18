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Житель Гедабека получил ножевое ранение

2017-05-18 08:45 | www.oxu.az | 2

В Гедабекском районе зарегистрирован факт нанесения ножевого ранения.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, ножевые ранения в область спины получил житель села Инекбоган Ибрагимов Гарагёз (1993 г.р.).

Пострадавший доставлен в ЦРБ Шемкирского района. Его состояние оценивается как средне тяжелое.

По предварительным данным, ножевое ранение Г.Ибрагимову на почве конфликта нанес родственник. По факту ведется расследование.

A.M.

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