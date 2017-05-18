Туркменистан отмечает День Конституции

2017-05-18 08:53 | www.trend.az | 3

АШХАБАД /Trend/ - В Туркменистане 18 мая широко и торжественно отмечается День Конституции. В этот день отмечается также еще один общенациональный праздник - День возрождения, единства и поэзии Махтумкули Фраги.

В столице проходят церемонии возложения цветов к монументу Конституции, состоятся концерт мастеров искусств и вечера поэзии.

"Принятие четверть века назад Основного Закона Туркменистана стало одним из самых важных исторических событий периода закладки прочного фундамента нашего независимого государства", - отмечается в послании президента страны Гурбангулы Бердымухамедова к соотечественникам.

Действующая редакция Конституции была принята в сентябре 2016 года. Туркменистан на основании закона обладает статусом постоянного нейтралитета. Статья двенадцатая гласит, что Туркменистан признаёт право частной собственности на средства производства, землю, иные материальные, а также интеллектуальные ценности.

"Они могут принадлежать также объединениям граждан и государству. Законом устанавливаются объекты, являющиеся исключительной собственностью государства", - отмечено в тексте.

(Автор: Гусейн Гасанов)