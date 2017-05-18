Исполняется 90 лет со дня рождения выдающегося азербайджанского ученого Мир-Мамеда Джавад-заде

2017-05-18 09:00 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - 18 мая исполняется 90 лет со дня рождения выдающегося азербайджанского ученого, создателя урологической школы в Азербайджане, лауреата Государственных премий СССР, Азербайджанской Республики и Совета Министров СССР, заслуженного деятеля науки, академика Национальной Академии Наук Азербайджана, член-корреспондента Российской Академии Медицинских Наук, профессора Мир-Мамеда Джавад оглы Джавад-заде.

В 1965 году академиком Мир-Мамедом Джавад оглы Джавад-заде создана и возглавлена Республиканская Клиническая Урологическая Больница, являющаяся первой специализированной урологической клиникой на территории бывшего СССР.

С 1974 года по 2008 год являлся ректором Азербайджанского Государственного Института Усовершенствования Врачей имени Азиза Алиева.

Под руководством Мир-Мамеда Джавад оглы Джавад-заде было защищено 16 докторских и 70 кандидатских диссертаций по урологии. Академик Мир-Мамед Джавад оглы Джавад-заде являлся автором 32 монографий, 2 учебников и более 800 научных работ.

За годы практической деятельности академиком Мир-Мамед Джавад оглы Джавад-заде были произведены десятки тысяч хирургических вмешательств, направленных на лечение различных урологических заболеваний.

Академик Мир-Мамед Джавад оглы Джавад-заде являлся основоположником трансплантологии в Азербайджане. В 1971 году им была произведена первая в Закавказье операция по пересадке почки.

За свою плодотворную научную и практическую деятельность академик Мир-Мамед Джавад оглы Джавад-заде был награжден орденом «Ленина», «Почетный Знак», «Октябрьской Революции», «Шохрат» и «Истиглал».

В 2010 году распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева, Республиканской Клинической Урологической Больнице было присвоено имя академика Мир-Мамеда Джавад оглы Джавад-заде.