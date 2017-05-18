Türkiye 4. İslami Dayanışma Oyunları'nda liderliğini koruyor

2017-05-18 10:27 | www.trend.az | 1

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleşen 4. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye madalya sayısı itibari ile liderliğe yükseldi

Şu ana kadar tamamlanan müsabakalarda Türkiye 54 altın, 45 gümüş ve 38 bronz olmak üzere 137 madalya kazandı.

İkinci sırada yer alan ev sahibi Azerbaycan ise, 50 altın, 29 gümüş ve 20 bronz madalya sahibi oldu.

İran ise 4. İslami Dayanışma Oyunları'nda 14 altın, 17 gümüş ve 23 bronz madalya ile üçüncü yerde kararlaştı.

Azerbaycan’ın Başkenti Bakü’de 12-22 Mayıs’ta düzenlenen 4. İslami Dayanışma Oyunları’nda Türkiye, 21 branşta 339 sporcuyla yer alıyor. Ev sahibi Azerbaycan’ın ardından oyunlara en fazla sporcuyla katılan ülke Türkiye oldu.

4. İslami Dayanışma Oyunları açılış töreni 12 mayısta gerçekleşti. 22 mayısa kadar devam edecek yarışmalarda 20 branşta müsabakalar, 16 spor salonunda gerçekleşecek.

4. İslami Dayanışma Oyunları'nda madalya listesi: