ABAD расширяет свою сеть розничных магазинов в Азербайджане

2017-05-18 09:37 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Центр упрощенной поддержки семейного бизнеса (ABAD) планирует открыть магазин в зоне Duty Free Международного аэропорта Гейдар Алиев для продажи сувениров и другой продукции, производимой семейными предприятиями, сказал в интервью Trend директор юридического лица публичного права ABAD Руфат Эльчиев..

“Наш первый магазин действует в историко-архитектурном заповеднике “Ичеришехер”. На сегодня этот магазин объединил около 70 человек, которые изготавливают различные сувениры. Все они пользуются большим спросом. Второй магазин мы планируем открыть в зоне Duty Free в Международном аэропорту Гейдар Алиев. Думаю, что там мы также сможем сохранить наш успех”, - сказал Эльчиев.

По словам собеседника агентства, основной аудиторией магазина ABAD являются иностранные туристы: “Чаще всего наши товары покупают туристы, но местные жители также проявляют к ним интерес, Особенно те, кто отправляется в гости к своим друзьям или родственникам в другую страну”.

Говоря об источниках прибыли ABAD, Эльчиев отметил, что их центр является полукоммерческой организацией, которая сама должна генерировать свою прибыль.

“Указом нам выделены один миллион манатов, оставшиеся средства мы должны зарабатывать сами. На сегодня наша прибыль формируется за счет процентов, которые мы получаем с продажи сувенирных изделий. Но тут есть еще один момент - вторым нашим направлением, кроме декоративно-прикладного искусства, является сельское хозяйство. ABAD был создан в сентябре прошлого года, когда сезон для посева еще не наступил. За этот период мы вели подготовительные работы, чтобы в 2017 году предоставить на рынок также и агропродукцию”, - сказал он.

Эльчиев рассказал о том, что в числе таких товаров разные сорта сыра и колбасные изделия: “Мы могли бы выпустить на рынок очередной “классический деревенский сыр”, но покупателям это уже неинтересно, а наша задача выпускать конкурентоспособную качественную продукцию. Поэтому мы решили пойти другим путем и сегодня одна из семей Масаллинского района производит три вида сыра - итальянский, турецкий и азербайджанский”.

Что касается колбасных изделий, то по словам собеседника агентства, для их производства были привлечены высококлассные технологи.

“Колбаса, которая также производится в Масаллинском районе, в скором времени уже поступит в продажу. Это премиальный продукт высочайшего класса, который на 100 процентов состоит из чистого мяса. Его себестоимость, конечно же намного выше, но мы не думаем конкурировать с большими компаниями на рынке. Охватить весь рынок невозможно, поэтому мы решили сосредоточиться на определенной нише тех, кто предпочитает экологическую продукцию”, - сказал он.

Центр упрощенной поддержки семейного бизнеса (ABAD) создан Указом Президента Азербайджана от 23 сентября 2016 года. В настоящее время ABAD является пилотным проектом, который работает с девятью семьями в Масаллинском и 12 семьями в Балакенском районах Азербайджана. Однако в дальнейшем ожидается его расширение и поддержка семейного бизнеса в других районах республики.

ABAD предоставляет комплексную поддержку семьям на всех этапах бизнеса, начиная от брендирования и оформления предприятия и заканчивая выводом продукции на рынки. В настоящее время для ABAD основными направлениями являются сельское хозяйство и декоративно-прикладное искусство.

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli