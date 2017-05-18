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Официальный курс маната к мировым валютам на 18 мая

2017-05-18 09:37 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 18 мая установлен на уровне 1,7022 и 1,8971 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг.

Курсы валют и драгметаллов

18.05.2017

1 доллар США

1 USD

1.7022

1 евро

1 EUR

1.8971

1 австралийский доллар

1 AUD

1.2708

1 аргентинский песо

1 ARS

0.1091

100 белорусских рублей

100 BYR

0.9154

1 бразильский реал

1 BRL

0.5426

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0.4634

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0.1282

100 южнокорейских вон

100 KRW

0.1511

1 чешская крона

1 CZK

0.0716

1 чилийский песо

1 CLP

0.2537

1 китайский юань

1 CNY

0.2471

1 датская крона

1 DKK

0.255

1 грузинский лари

1 GEL

0.71

1 гонконгский доллар

1 HKD

0.2186

1 индийская рупия

1 INR

0.0264

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2.2078

100 индонезийских рупий

100 IDR

0.0128

100 иранских риалов

100 IRR

0.0046

1 шведская крона

1 SEK

0.1948

1 швейцарский франк

1 CHF

1.7367

1 израильский шекель

1 ILS

0.4711

1 канадский доллар

1 CAD

1.2503

1 кувейтский динар

1 KWD

5.6058

1 казахский тенге

1 KZT

0.0054

1 киргизский сом

1 KGS

0.0251

100 ливанских фунтов

100 LBP

0.113

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0.3934

1 мексиканский песо

1 MXP

0.0898

1 молдавская лея

1 MDL

0.0926

1 египетский фунт

1 EGP

0.094

1 норвежская крона

1 NOK

0.202

100 узбекских сомов

100 UZS

0.0449

1 польский злотый

1 PLN

0.4519

1 российский рубль

1 RUB

0.0297

1 сингапурский доллар

1 SGD

1.2238

1 саудовский риал

1 SAR

0.4539

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2.3445

1 турецкая лира

1 TRY

0.4749

1 тайваньский доллар

1 TWD

0.0563

1 таджикский сомони

1 TJS

0.1939

1 новый туркменский манат

1 TMM

0.4871

1 украинская гривна

1 UAH

0.0645

100 японских иен

100 JPY

1.5314

1 новозеландский доллар

1 NZD

1.18

Золото (1 унция)

1 XAU

2140.3463

Серебро (1 унция)

1 XAG

28.665

Платина (1 унция)

1 XPT

1606.8768

Палладий (1 унция)

1 XPD

1329.4182

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