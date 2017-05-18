Объем денежных переводов посредством Azer Turk Bank достиг 663,7 млн. манатов

2017-05-18 09:50 | www.apa.az | 2

В течение четырех месяцев текущего года Azer Turk Bank посредством систем денежных переводов было осуществлено 73 тысячи 628 операций. Общая сумма переводов отправленных и полученных в различных валютах составила 663,7 миллионов в манатном эквиваленте.

Как говорится в сообщении пресс-службы, банк установил корреспондентские отношения с ведущими финансово-кредитными учреждениями мира, в том числе с такими крупными банками как Citibank (США), Raiffeisenbank AG (Австрия), Commerzbank AG (Германия), T.C.Ziraat Bankası A.Ş.(Турция), что обеспечивает быстрое и, самое главное, безопасное осуществление переводов.

Azer Turk Bank, основная часть акций которого принадлежит правительствам Азербайджана и Турции, входит в первую десятку банков страны по таким показателям как активы, взвешенные с учетом риска, адекватность совокупного капитала, коэффициенты ROA и ROE и прочим. На сегодняшний день банк успешно выполняет поставленные перед собой стратегические обязанности и посредством эффективного управления бизнесом укрепляет свои позиции в основных сегментах финансового рынка страны.