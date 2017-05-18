Состояние 500 наиболее богатых людей мира сократилось на 35 млрд. долларов вследствие скандала вокруг Дональда Трампа

2017-05-18 10:23 | www.apa.az | 2

Суммарное состояние 500 наиболее богатых людей мира сократилось примерно на $35 млрд. вследствие обвала на фондовых рынках США и ряда других стран, произошедшего в среду в свете скандалов вокруг администрации американского президента Дональда Трампа.

Как сообщает АПА-Экономикс, самый состоятельный человек на планете Билл Гейтс лишился примерно $1 млрд., так как более, чем на 2% подешевели акции компании Microsoft, занимающейся разработкой программного обеспечения. На счету Гейтса порядка $86,6 млрд.

Американский предприниматель Джеффри Безос, возглавляющий компанию Amazon, которой принадлежит одноименный интернет-магазин, обеднел на $1,7 млрд. Причиной этого стало то, что ценные бумаги Amazon подешевели на 2,2%. Суммарная стоимость принадлежащих Безосу активов сократилась до $81,9 млрд.

Основатель испанского текстильного концерна Inditex и торговой марки Zara Амансио Ортега потерял $355 млн. Его состояние уменьшилось до $83,2 млрд. Несмотря на это Ортега поднялся в списке богатейших людей планеты на второе место, опередив Безоса.

Один из создателей американской компании Facebook Марк Цукерберг обеднел на $2 млрд. Акции Facebook упали в цене на 3,3%, а состояние Цукерберга сократилось до $62,3 млрд.

По последним оценкам Bloomberg, суммарное состояние 500 богатейших людей мира равняет примерно $4,9 трлн.

Скандал произвел в США эффект разорвавшихся бомб и послужил поводом для утверждений, что президентский срок Трампа может завершиться раньше положенного. В частности, некоторые законодатели-демократы в Конгрессе США заговорили о возможности импичмента.