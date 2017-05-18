Сотрудник NIKOIL | BANK-a стал призером Чемпионата Европы по каратэ-до – ФОТО

2017-05-18 09:35 | www.oxu.az | 4

Сотрудник NIKOIL | BANK-a Гасан Гулиев завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы по каратэ-до, который проводился в сербском городе Суботица 5-7 мая, где принимали участие спортсмены из 25 стран.

Соревнуясь в тяжелой весовой категории 85+, Гасан одолел представителей Англии, Румынии и Болгарии, но в полуфинальной встрече уступил болгарскому спортсмену и занял почетное 3-е место.

Также напомним, что Гасан Гулиев является трехкратным чемпионом Европы и двукратным чемпионом Мира, победителем различных международных турниров. Он также обладатель 2-го дана черного пояса по каратэ-до.

Коллектив ИКБ «НИКОЙЛ» сердечно поздравляет своего коллегу и желает ему побед на всех дальнейших турнирах!