Назван объем просроченных кредитов в Азербайджане

2017-05-18 09:42 | www.oxu.az | 3

В Азербайджане сумма просроченных кредитов составляет 10,2% общего кредитного портфеля.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, по информации Центробанка, по состоянию на 1 апреля 2017 года кредитный портфель отечественных банков и небанковских кредитных организаций в манатном эквиваленте составил 15 млн 533,3 тыс. манатов, из которых 12 млн 185,4 манатов – долгосрочные кредиты.

Кредитный портфель банка сократился на 21,1% по сравнению с 1 апреля 2016 года.

Сумма вкладов населения в банках в национальной валюте на 1 апреля 2017 года составила 6 млрд 911,5 млн манатов.

У.А.

