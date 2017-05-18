Строительство "Турецкого потока" отразится на перспективах "Транскаспийского трубопровода" - эксперт

2017-05-18 10:32 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Строительство газопровода «Турецкий поток», предназначенного для транспортировки российского газа в Турцию и далее в Европу, отрицательно отразится на перспективах реализации «Транскаспийского трубопровода», считает сотрудник британского Университета Глазго, эксперт по Центральной Азии Лука Анчески (Luca Anceschi).

«Транскаспийский трубопровод» предполагалось проложить по дну Каспийского моря - от Туркменистана до побережья Азербайджана, куда посредством этого трубопровода можно было бы поставлять газ из Центральной Азии, в частности из Туркменистана, занимающего четвертое место в мире по запасам газа. Далее, по имеющейся инфраструктуре газ мог бы быть прокачан в Европу, тем самым, снизив зависимость ЕС от российских энергопоставок. «Любой прогресс в «Турецком потоке» изменит структуру спроса на каспийский газ, сделав «Транскаспийский трубопровод» неуместным», - сообщил Trend Анчески по электронной почте в среду.

Строительство морского участка «Турецкого потока» стартовало в начале мая.

Эксперт отметил, что скептически оценивает перспективы строительства «Транскаспийского трубопровода», поскольку существует много вопросов относительно транскаспийского энергетического сотрудничества в целом.

По словам Анчески, было бы неплохо, если бы в условиях нынешнего кризиса элиты в Ашхабаде пересмотрели свою энергетическую политику и заинтересовались малыми транзитными проектами объемом 7-8 миллиардов кубических метров. По словам эксперта, такой сценарий был бы идеален для расширения транскаспийского сотрудничества.

«Однако этот сценарий еще предстоит оформить», - сказал Анчески.

Проект «Транскаспийского трубопровода» считается оптимальным вариантом для доставки туркменских энергоресурсов на европейский рынок.

Строительство «Транскаспийского трубопровода» могло бы быть реализовано в рамках крупного проекта "Южный газовый коридор", который предполагает поставки газа из Прикаспийского региона, в частности азербайджанского газа, в Европу.

Переговоры по «Транскаспийскому газопроводу» между ЕС, Азербайджаном и Туркменистаном начались в сентябре 2011 года.

(Автор: Елена Косолапова)

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