Назван среднедневной курс доллара к манату за прошедший квартал

2017-05-18 11:09 | www.apa.az | 3

В течение квартала официальный курс маната устанавливался на основании среднего курса по межбанковским сделкам.

Как передает АПА-Экономикс, об этом говорится в обзоре денежной политики Центробанка Азербайджана (ЦБА) за январь-март 2017 года.

«Доллар США, дорожавший в январе и первой половине февраля, начал дешеветь со второй половины февраля. 01.02.17 доллар США поднялся до максимальной отметки - 1,9200 манатов, а 27.03.17 – опустился до минимальной - 1,7200 манатов. В I квартале 2017 года доллар подешевел к манату на 2,6%. Среднедневной курс доллара к манату за прошедший квартал составил 1,7848 манатов».