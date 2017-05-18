Необычный случай на Исламиаде: Штангист перекрестился после выступления – ВИДЕО

2017-05-18 09:48 | www.oxu.az | 3

В столице Азербайджана продолжаются Исламские игры солидарности «Баку-2017».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на 1news.az, на соревнованиях по тяжёлой атлетике зрители стали свидетелями занимательного эпизода - камерунский штангист Дональд Киемех перекрестился после поднятия 136 кг.

Безусловно, в этом нет ничего предосудительного, но курьёзности эпизоду придаёт тот факт, что спортсмен выполняет ритуальный жест христианской конфессии, выступая на Исламских Играх.

A.M.