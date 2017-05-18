Google представила новую версию Android

2017-05-18 09:54 | www.oxu.az | 3

Корпорация Google представила новую версию Android в рамках ежегодной конференции Google I/O 2017.

Как передает Oxu.Az, прямая трансляция мероприятия велась на официальном YouTube-канале.

Разработчики в очередной раз сделали упор на оптимизацию системы и повышение автономности. Android O обзавелась новыми ограничениями для приложений, которые работают в фоновом режиме, что помогает улучшить работу устройства. Приложениям в фоне теперь нельзя интенсивно потреблять интернет-трафик и данные с GPS. Также в магазине приложений появится система защиты от вредоносных программ на основе машинного обучения.

В системе появились специальные бейджи для иконок, которые показывают наличие уведомлений от данного приложения. Удерживая иконку приложения, можно сразу же прочитать уведомление. Подобные бейджи есть в iOS и некоторых лаунчерах для Android. Сами пиктограммы стали адаптивными и автоматически подстраиваются под общий вид системы.

Нововведения появились и в системе многозадачности. Теперь для некоторых приложений появилась возможность запускаться в режиме «картинка в картинке». Таким образом видеоплеер может быть запущен отдельным мини-окном поверх всего экрана с возможностью это окно перемещать и масштабировать. Переработке подверглись приложение «Настройки», пункт уведомлений, статус-бар и многие другие элементы системы.

Н.О.