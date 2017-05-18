Азербайджанский борец в полуфинале Исламиады

2017-05-18 10:34 | www.trend.az | 3

БАКУ/Trend/ - Азербайджанский спортсмен по греко-римской борьбе в категории 85 кг Ислам Аббасов вышел в полуфинал Исламиады. Аббасов в четвертьфинале встретился с иранским борцом Фаллахом Хамидабади Махди и одержал победу со счетом 2-1.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Эльчин Мехтиев)