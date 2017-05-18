Делегация из Западной Австралии посетит Азербайджан

2017-05-18 10:39 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Западная Австралия приложит усилия для продвижения лучшей своей продукции во время предстоящего визита торговой делегации в Азербайджан, говорится в статье, опубликованной The West Australian.

В составе торговой делегации, которая прибудет в страну в конце октября, в том числе представители винного завода. Поездку организует почетный консул Азербайджана Айдан Рзаева, которая стремится к активизации торговых связей сторон. Это является частью усилий правительства Азербайджана, которое в прошлом году приняло три политические делегации из Австралии, говорится в сообщении.

Как отмечается в статье, дружба сторон основана на ряде поразительных сходств между двумя регионами - это богатые железной рудой и природным газом недра, а также жители, которые ценят хорошее вино, говорится в статье. Также Западная Австралия добилась высоких показателей в животноводстве - области, которая интересует и развивается и в Азербайджане.

По словам Рзаевой, к Азербайджану уже имеется интерес крупных австралийских компаний, таких как Foster Wheeler, желающих исследовать возможности в стране.

Юрист Джон Хаммонд, консультант почетного консула, рассказал, что несколько судостроителей из Западной Австралии имеют контракты в Азербайджане. Также есть возможности для местных предприятий, занимающихся молочными продуктами, животноводством, туризмом, виноделием.

(Автор: Эльмира Таривердиева)