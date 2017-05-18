Центробанк: Объем валютных операций в долларах сократился на 35%

2017-05-18 11:11 | www.apa.az | 3

Совокупный объем валютного рынка в I квартале 2017 года значительно сократился по сравнению с соответствующим прошлогодним периодом.

Как передает АПА-Экономикс, это нашло свое отражение в обзоре денежной политики ЦБА за январь-март 2017 года.

В документе отмечается, что за отчетный период объем валютных операций в долларах по сравнению с соответствующим прошлогодним периодом сократился на 33,5%, а объем валютных операций в евро вырос на 5,7%. За квартал 82,2% операций на валютном рынке осуществлялись в долларах, 17,8% - в других валютах. Сокращение наблюдалось и в сегменте наличной валюты. Чистая продажа наличной валюты (в I квартале текущего года 77 млн.$) по сравнению с I кварталом прошлого года (147 млн. $) сократилась вдвое.