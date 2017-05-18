SOCAR и «Узбекнефтегаз» подписали меморандум о совместной разработке месторождений

2017-05-18 11:34 | www.apa.az | 3

Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев побывал в Ташкенте для участия в XXI международной выставке-конференции «Нефть и газ Узбекистана» (OGU-2017).

Как сообщили АПА-Экономикс в SOCAR, он присоединился к церемонии открытия выставки, ознакомился с экспозицией SOCAR. Президент компании провел ряд двусторонних и многосторонних встреч с официальными представителями ведущих нефтяных компаний.

Р. Абдуллаев выступил с докладом на международной конференции OGU-2017. Он подчеркнул роль Азербайджана в обеспечении международной энергобезопасности.

В ходе встречи Р. Абдуллаева с первым вице-премьером Узбекистана Гуломжоном Ибрагимовым затронуты вопросы развития двусторонних отношений, в частности углубления сотрудничества в нефтегазовом секторе, обсуждены совместные нефтегазовые операции в Азербайджане, Узбекистане и третьих странах.

В рамках визита президент SOCAR встретился с председателем правления «Узбекнефтегаз» Алишером Султановым. Стороны подписали меморандум о совместной разработке месторождений.