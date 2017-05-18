Азербайджанский тяжеловес в полуфинале Исламиады

2017-05-18 10:58 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский тяжеловес Сабах Шариати (130 кг) вышел в полуфинал соревнований по греко-римской борьбе IV Игр исламской солидарности в Баку.

Азербайджанский борец провел бой с соперником из Пакистана Ханом Мусабом Акрамом и победил со счетом 9:0.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Эльчин Мехтиев)