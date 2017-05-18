Çavuşoğlu Almanya'ya: Şantaj yapmıyoruz, çekilirlerse kendileri bilirler

2017-05-18 11:49 | www.trend.az | 1

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyaretini değerlendiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı tüm mesajlarını net olarak verdi" dedi. ABD'ye, "YPG'ye karşı angajman kuralları uygularız" mesajı verdiklerini belirten Çavuşoğlu, "YPG'ye verilen silahlar bize karşı kullanılmayacak" sözü aldıklarını vurguladı. Çavuşoğlu ayrıca İncirlik Üssü ile de ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu NTV canlı yayınında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyaretini değerlendirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'de son derece verimli ve dostane bir ziyaret gerçekleştirdiklerini belirtti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşmasından satırbaşları şöyle:

"DAEŞ'e karşı işbirliği için bizim de şartlarımız var. İçinde YPG'lilerin olduğu bir yerde biz olmayız. YPG'ye karşı angajman kurallarını uygularız. YPG'yi vururuz ifademiz olumsuz karşılanmadı."

"Brett McGurck Obama yönetimi döneminde ABD'nin DAEŞ özel temsilcisi oldu. ABD'li temsilci McGurck'un değişmesinde fayda var. McGurk, PKK ve YPG'ye açıkça destek veriyor."

"Rakka'ya teröristlerle girmenin risklerini anlattık. Operasyon sonrası Rakka'nın yönetimi Araplara bırakılacak. Burası yüzde 90 Sünni Araplardan oluşuyor. Rakka yerel güçlere bırakılacak teminatı verildi."

"PKK'yı YPG'den ayrı görüyorlar. Bize göre YPG eşittir PKK."

"Bu yönetim Gülen konusunda daha samimi. Yeni deliler titizlikle inceleniyor. Geçici tutuklama talebini değerlendiriyorlar."

ALMANYA İLE İNCİRLİK GERİLİMİ

Almanya ile İncirlik gerilimini değerlendiren Çavuşoğlu, "Biz şantaj yapmıyoruz. Bu şantaj ise sizin yaptıklarınız neydi? Artık Türkiye çifte standartlara boyun eğmez. İncirlik'ten çekilirlerse kendileri bilir. Talep gelirse NATO Zirvesi'nde görüşülebilir. Bu konuda henüz Merkel'den bir talep gelmedi."

AB İLE İLİŞKİLER

Türkiye ile AB ilişkilerini de değerlendiren Çavuşoğlu: "Uzmanlar zirvenin hazırlıklarına başladı. Şu anda belirlenmiş bir tarih yok. Sorunların müsebibi Türkiye değil AB'dir."

BRÜKSEL'DEKİ NATO ZİRVESİ

"NATO artık terörle mücadelede etkin olmalı."