В Габале автомобиль сбил двух пешеходов, один из них скончался

2017-05-18 11:37 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт МВД, авария была зарегистрирована 17 мая около 18:00 в селе Амили.

Автомобиль марки «ВАЗ-21099», за рулем которого находился житель Габалинского района Рустам Мамедов, сбил переходивших дорогу Азера Бабаева и Закира Джафарова. Госпитализированный А.Бабаев скончался в больнице, состояние другого пешехода оценивается как средней степени тяжести.

В Габалинском РОП ведется расследование.