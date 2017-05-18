В Египте задумались о контроле над рождаемостью

2017-05-18 10:19 | www.oxu.az | 2

Правительство Египта приступает к изучению программы контроля над рождаемостью.

Как передает Oxu.Az cо ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент арабской республики Абдель Фаттах ас-Сиси в среду в интервью главным редакторам ведущих СМИ страны.

«Правительство приступает к изучению программ, исследований и законов для контроля роста населения, после того как число ежегодно рождаемых достигло двух с половиной миллионов человек», - цитирует слова египетского лидера портал газеты «Аль-Ахбар».

По словам египетского президента, такой «темп прироста населения в три раза выше, чем в Китае».

Н.О.