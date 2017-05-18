Первый вице-президент Ирана призвал народ принять участие в выборах во имя процветания страны

2017-05-18 11:18 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Первый вице-президент Ирана Исхак Джахангири призвал иранцев принять участие в президентских выборах во имя процветания страны, сообщило в четверг агентство IRNA.

Обращаясь к сторонникам действующего президента Хасана Рухани в городе Рашт, Джахангири заявил, что иранский народ, в частности молодежь, должен определить свою судьбу.

"Мы не забыли о том, что четыре года назад быть иранцем считалось преступлением, а человек, имеющий иранский паспорт, даже не мог открыть счет в международных банках", - сказал он, указав на ситуацию, сложившуюся в период президентства Ахмадинежада.

По словам Джахангири, правильный выбор народа во время предыдущих выборов привел к стабилизации экономики и улучшению экономической ситуации.

"Четыре года назад никто даже представить не мог, что Иран может провести переговоры с мировыми державами и победить", - отметил он.

Джахангири выразил надежду на то, что 19 мая иранский народ вновь покажет, что хочет продолжить идти по пути развития.

Наблюдательный совет ИРИ одобрил ранее шесть кандидатур на пост президента Ирана. Однако в последние дни двое из них сняли свою кандидатуру. Исхак Джахангири снял свою кандидатуру, поддержав Хасана Рухани. Мохаммад Багер Галибаф заявил о выходе из гонки за пост президента Ирана, поддержав кандидатуру Ибрахима Раиси.

Таким образом, кандидатов теперь четверо: действующий президент Хасан Рухани, хранитель мавзолея Имама Резы Ибрахим Раиси, и два бывших члена правительства – экс-министр культуры и исламской ориентации Мустафа Ага Мирсалим и экс-министр промышленности Мустафа Хашеми-Таба.

Президентские выборы в Иране пройдут 19 мая. Для победы кандидату необходимо набрать более 50 процентов голосов. Если ни одному из претендентов не удастся заручиться поддержкой такого числа избирателей, будет проведен второй тур голосования, участвовать в котором будут два лидера первого тура.

(Автор: Эльмира Таривердиева)