Азербайджанский борец по греко-римской борьбе вышел в полуфинал на Исламиаде

2017-05-18 11:21 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский борец по греко-римской борьбе Эльвин Мурсалиев вышел в полуфинал соревнований IV Игр исламской солидарности в Баку.

В весовой категории 75 кг Мурсалиев встретился с иранским спортсменом Расоулом Гармсири и одержал победу со счетом 6:1.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Эльчин Мехтиев)