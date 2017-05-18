В Хызы перевернулся автомобиль, есть погибший и раненые

2017-05-18 11:41 | www.apa.az | 3

В Хызы произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт МВД, 17 мая примерно в 17:00 в Хызы перевернулся автомобиль марки Prado, за рулем которого находился житель Абшеронского района Сулейман Мансимов. В результате пострадали водитель и 2 пассажира, их доставили в больницу. С. Мансимов скончался в больнице, состояние пассажиров оценивается как средней степени тяжести.

Ведется расследование Хызынским РОП.