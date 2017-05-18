Россия и Армения предприняли серьезные шаги по укреплению военного потенциала и сдерживанию Баку – Стивен Бланк

2017-05-18 11:27 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - После того, как в апреле 2016 года начались масштабные боевые действия вокруг Нагорного Карабаха, приведшие к победе Азербайджана, возникли опасения, что этот кризис может легко выйти из-под контроля не только двух воюющих сторон, но и России. Об этом пишет старший научный сотрудник Американского совета по внешней политике при Конгрессе США Стивен Бланк в своей аналитической статье опубликованной порталом The Central Asia – Caucasus Analyst.

«Реакция Армении на заметное повышение военного потенциала Азербайджана ознаменовала качественную эскалацию кризиса. Более того, она еще больше разоблачила российскую политику подстрекательства к кризису, хотя Москва заявляет, что выступает против возобновления военных действий и поддерживает мирное решение конфликта», - пишет Бланк.

По мнению Бланка, в прошлом году Москва и Ереван предприняли серьезные шаги по укреплению военного потенциала Армении и, таким образом, сдерживания потенциальных возможностей Баку.

«Эти действия включают в себя создание совместной российско-армянской противовоздушной обороны, формирование совместных сил для обеспечения безопасности в регионе коллективной безопасности на Южном Кавказе. Систематически осуществляется модернизация российских баз в Армении, лоббируются интересы Армении в целях повышения эффективности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заключены соглашения о новых поставках оружия в Армению и развития общего военно-технического сотрудничества, и, что наиболее важно, Армении переданы комплексы «Искандер-М» - с ракетами двойного назначения, которые могут быть использованы для запуска баллистических ракет», - пишет Бланк.

Чтобы подлить масла в огонь, армянские чиновники утверждают, что они получили «Искандер» из России по субсидированным ценам и что он полностью под контролем Армении, пишет автор, добавляя, что независимо от того, действительно ли это так, - это первый случай, когда Москва поставила ракеты «Искандер» за рубеж, что стало еще одним безрассудным шагом, предпринятым Россией в военной сфере.

Хотя Москва, несомненно, стремилась усовершенствовать потенциал сдерживания Армении, условия, на которых Армения претендует на получение Искандера, и заявленная президентом Саргсяном готовность использовать его не успокоили, а возмутили Баку, говорится в статье.

«Баку дал понять, что он предпримет свои собственные ответные действия либо за счет приобретения иностранной противоракетной системы, например у Израиля, либо посредством разработки или приобретения собственных наступательных ракет для повышения ставки против Армении. Таким образом, в регионе нагорного-карабахского конфликта началась новая эскалация и гонка вооружений», - пишет Бланк.

Помимо укрепления потенциала сдерживания Армении и собственного авторитета в глазах Еревана, Москва также укрепила свои позиции в Армении и на Южном Кавказе, развернув «Искандер» вместе с войсками и другими вооружениями на своей базе в Гюмри, пишет Бланк.

По мнению Бланка, Москва явно вмешивается в конфликт от имени Еревана, и когда министр иностранных дел Сергей Лавров впоследствии объявил, что нагорно-карабахская проблема не просто азербайджанская или армянская, это означает, что Россия будет исходить из собственных интересов.

«Москва качественно обострила нагорно-карабахский конфликт. Притязания Армении на неограниченный контроль и командование ракетной системой и готовность использовать ее уже усилили напряженность на Южном Кавказе, демонстрируя безрассудность передачи таких систем, даже если для этого существуют юридические лазейки. Конечно, передача Армении ракетного комплекса также показывает, что Москва не является нейтральным арбитром между Баку и Ереваном, а наоборот», - пишет Бланк.

По его мнению, Москва в очередной раз продемонстрировала отсутствие здравого суждения, о том, что является фундаментальным легитимным фактором в ее претензиях на доминирование на постсоветском пространстве.

Эти события вызывают ряд вопросов, пишет автор.

«За пределами Южного Кавказа мы теперь должны считаться с возможностью продажи Москвой версий ракет «Искандер» другим партнерам и заказчикам, включая Китай и Иран», - пишет Бланк.

По его словам, помимо угрозы Азербайджану развертывание Россией ракетных комплексов на Южном Кавказе также угрожает Ближнему Востоку, включая Турцию, так как это изолирует как Южный Кавказ, так и более обширный Черноморский бассейн, а также часть Ближнего Востока от военной мощи НАТО.

По мнению Бланка, эти вопросы создают достаточный стимул, если не оправдание, для участия США и Запада в разработке и осуществлении жизнеспособного решения нагорно-карабахского конфликта. Широко распространенное мнение, что этот конфликт не останется замороженным и что последствия этого «размораживания» будут катастрофическими не только для Армении и Азербайджана, по-видимому, имеют еще большую обоснованность из-за укрепления российско-армянских отношений, пишет автор.

Другими словами, что происходит на Кавказе не остается на Кавказе, отмечает в статье Стивен Бланк.

(Автор: Эльмира Таривердиева. Редактор: Хазар Ахундов)