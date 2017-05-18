В некоторых районах Азербайджана будет до 30 градусов тепла

2017-05-18 11:57 | www.apa.az | 2

19 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без осадков.

Местами возможен слабый туман. Подует умеренный южный ветер.

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 12-15°, днем 21-26° тепла, в Баку ночью 13-15°, днем 22-24° тепла.

Атмосферное давление понизится с 764 мм до 754 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 80-85%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается, местами будет туман. Однако вечером в некоторых северных и западных районах возможны грозы и дожди. Днем подует порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 11-16° тепла, днем 25-30° тепла, в горах ночью 5-10° тепла, днем 13-18° тепла.