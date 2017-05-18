В Джалилабаде в домах двух сестер обнаружено огнестрельное оружие

2017-05-18 12:02 | www.apa.az | 2

Как сообщает южное бюро АПА, сотрудники отдела полиции Джалилабадского района провели обыск в доме Ягут Гусейновой по адресу город Джалилабад, улица Вургуна, 75. Полицейские обнаружили и изъяли пистолет.

В расположенном неподалеку доме сестры Ягут Гусейновой Зумруд Алиевой был обнаружен и изъят сигнальный пистолет. Оба пистолета не имеют соответствующих документов. По словам сестер, пистолеты у них остались от их дедушки.

По факту ведется расследование.