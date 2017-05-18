В Азербайджане некоторые вузы понизили плату за обучение

2017-05-18 10:39 | www.oxu.az | 2

В этом году в частных высших учебных заведениях Азербайджана понизили плату за обучение. Девальвация и экономический кризис в последние два года сказался и на высших учебных заведениях.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на fins.az, это больше всего сказалось на результатах вступительных экзаменов в прошлом году.

После вступительных экзаменов в 2016 году в частных университетах и государственных высших учебных заведениях большинство плановых мест остались незаполненными. Самый низкий показатель был зафиксирован в университете «Одлар Юрду» – там было занято всего 11% мест. В целом самый высокий показатель составил 50%.

Университеты, чтобы привлечь студентов, в этом году значительно понизили плату за обучение.

В университете «Евразия» плата за обучение снижена на 300-400 манатов. В прошлом году плата за обучение на факультете регионоведения (по странам Ближнего и Среднего Востока) составила 1800, а на других факультетах – 2000 манатов.

В Азербайджанской дипломатической академии цены не снизились. Плата за обучение в бакалавриате составляет 6 000-6 500 манатов, в магистратуре - 6 500 – 28 000 манатов.

В Западном университете и ряде других высших учебных заведений цены по сравнению с прошлым годом снизились на 50%.

A.M.

