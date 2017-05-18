Минобороны о ситуации на фронте

2017-05-18 10:42 | www.oxu.az | 2

Подразделения вооруженных сил Армении с использованием крупнокалиберных пулеметов, 60 и 120-мм минометов (всего 32 снаряда) за сутки нарушили режим прекращения огня на различных направлениях фронта в общей сложности 115 раз.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

ВС Армении с позиций, расположенных в селе Довех и на безымянных высотах Ноемберянского района, безымянных высотах Иджеванского района, подвергли обстрелу позиции ВС Азербайджана, расположенные в селах Кемерли и Бала Джафарли Газахского района, с позиций в селах Мосесгерх и Чинари Бердского района – позиции в селе Коханаби, Мунджуглу и Алибейли Товузского района, с позиций на безымянных высотах Красносельского района – позиции в селе Гаравелилер и на безымянных высотах Гедабекского района.

Позиции ВС Азербайджана также подверглись обстрелу с позиций, расположенных в селе Гёярх Тертерского района, Джавахирли, Сарыджалы, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горган, Гараханбейли, Горадиз, Ашагы Вейселли и Ашагы Сеидахмедли Физулинского района, а также на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Ходжавендского районов.

A.M.

